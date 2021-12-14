Более миллиона рублей украли у пенсионера в Удмуртии под предлогом заработка на акциях

Личности злоумышленников пока не установлены. Фото: Ульяна Колмогорова

В Удмуртии устанавливают личности злоумышленников, похитивших у 62-летнего жителя Якшур-Бодьинского района более миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, в начале ноября текущего года пенсионер наткнулся на интернет-рекламу заработка на акциях крупной компании. Указанная ссылка привела его в приложение, в котором нужно было заполнить анкету и ввести свои контактные данные, что мужчина и сделал.

«Вскоре ему позвонил неизвестный, который представился финансовым аналитиком компании. Получив подробную инструкцию, пенсионер взял кредит в банке и перевел денежные средства на указанный ему расчетный счет», - говорится в сообщении.

В дальнейшем «финансовые специалисты» рассказывали пенсионеру сказки об увеличении его дохода и убеждали, что неплохо было бы вложиться еще. В результате за месяц мужчина перевел на счета «компании» свыше 1 млн рублей, оформив для этого не менее пяти кредитов.

Спустя время все-таки осознав себя жертвой мошенничества, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере).

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