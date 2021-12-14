Прямые авиарейсы из Ижевска в Самару и Краснодар откроются в январе 2022 года

С 17 января по 28 февраля к уже существующим рейсам Ижевск – Санкт-Петербург добавятся вылеты по понедельникам и пятницам. Фото: Амир Закиров

В январе 2022 году из ижевского аэропорта открываются новые направления вылета. Как сообщает пресс-служба АО «Ижавиа», запустятся прямые авиарейсы в Самару и Краснодар.

«Перевозчиком выступает авиакомпания Red Wings, которая в настоящее время обеспечивает сообщение Ижевска с Екатеринбургом», - говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы в столицу Урала также останутся в 2022 году.

Новые рейсы запустятся по следующему графику:

Ижевск – Самара: с 11 января, вылеты по вторникам; отправление из Ижевска в 20:50, прилет в Самару – 22:00 (время местное для каждого аэропорта).

Ижевск – Краснодар: С 13 января по 24 марта, вылеты по четвергам; отправление из Ижевска в 13:25, прилет в Краснодар - 15:15.

Кроме того, с 17 января по 28 февраля к уже существующим рейсам Ижевск – Санкт-Петербург добавятся вылеты по понедельникам и пятницам; в марте авиакомпания начнет вылеты по воскресеньям.

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