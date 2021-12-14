Депутат Госсовета Удмуртии Александр Майер досрочно сложил полномочия

Александр Майер. Фото: Сергей Грачев

Сегодня, 14 декабря, Госсовет Удмуртии в ходе очередной сессии досрочно прекратил полномочия депутата Александра Майера. Как сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на председателя постоянной комиссии по госстроительству Александра Прозорова, ранее Майер обратился к коллегам с соответствующим заявлением, объяснив свое решение необходимостью сконцентрироваться на работе Ижевского радиозавода, который возглавляет с 2020 года.

«Александр Майер с 2010 по 2017 года был депутатом гордумы Ижевска, в 2017 году был избран депутатом госсовета республики шестого созыва», - пишет издание.

Отметим, что ближайшие выборы депутатов регионального парламента пройдут в сентябре 2022 года.

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