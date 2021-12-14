1,4 млрд рублей выделят на борьбу с коронавирусом в Удмуртии в 2022 году

Порядка 82 млн рублей выделено на проведение дополнительного объема ПЦР-исследований. Фото: Амир Закиров

Ко второму чтению Закона о бюджете Удмуртии на 2022 год расходы на борьбу с новой коронавирусной инфекцией увеличили с 1 млрд до 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук.

«Из этих средств более 401 млн рублей будет выделено на приобретение лекарственных препаратов для стационаров, 215 млн рублей – на лекарства для амбулаторных больных, около 230 млн рублей - на закупку кислорода для ковидных стационаров, более 140 млн – на оснащение и переоснащение коечного фонда», - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В частности, планируется покупка компьютерного томографа для ГКБ №7, двух реанимобилей для РДКБ, источников бесперебойного питания, а также приобретение и ремонт оборудования и медицинских изделий.

Порядка 82 млн рублей выделено на проведение дополнительного объема ПЦР-исследований и более 317 млн рублей – на выплаты работникам медучреждений республики.

«Мы внимательно следим за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Весь медицинский блок находится в состоянии повышенной готовности, и в случае ухудшения эпидобстановки будут оперативно развернуты все необходимые силы и средства», - отметила Эльвира Пинчук.

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