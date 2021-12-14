Экс-замглавы администрации Ижевска Игорь Сальников стал врио главы Верхнесалдинского городского округа

Об уходе Игоря Сальникова с должности замглавы администрации Ижевска по ЖКХ стало известно 11 ноября. Фото: Амир Закиров

Бывшего заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ Игоря Сальникова назначили временно исполняющим обязанности главы Верхнесалдинского городского округа в Свердловской области. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, предыдущий мэр Верхней Салды Константин Носков принял решение досрочно сложить полномочия.

«На очередном заседании Думы Верхнесалдинского городского округа, 14 декабря 2021 года, депутаты, рассмотрев заявление главы Верхнесалдинского городского округа Константина Носкова о досрочном прекращении полномочий, приняли его отставку», - говорится в сообщении.

Отметим, что Носкова назначили на пост мэра в конце декабря 2020 года. В ближайшие дни депутаты объявят о начале конкурса на нового руководителя города.

Напомним, 11 ноября текущего года стало известно об уходе Игоря Сальникова с должности замглавы администрации Ижевска по ЖКХ. Он занимал этот пост с 1 марта 2019 года. В качестве причины ухода назывался переезд в другой регион.

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