Экономист спрогнозировал снижение темпов роста цен в России в начале 2022 года

Специалист считает, что ключевая ставка Центрального банка на протяжении декабря будет снижаться. Фото: архив КП

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько спрогнозировал снижение темпов роста цен в России в начале 2022 года. Об этом сообщает RT.

«Я думаю, что мы несильно отойдём от 4%, которые есть, к концу следующего года. Произошло раскручивание инфляционной спирали, она очень быстро раскрутилась, но у неё такой же есть потенциал, и я уверен в снижении темпа роста», - заявил Гинько.

Также специалист считает, что ключевая ставка Центрального банка на протяжении декабря будет снижаться.

«Мы увидим повышение ставки, и оно будет, скорее всего, последним. В дальнейшем повышение не будет необходимым, потому что пик инфляции пройден уже в ноябре. Я думаю, по декабрю уже будет снижаться и дальше темп прироста инфляции будет снижаться, необходимость в повышении ставки отпадет. ЦБ всегда готов начать нормализировать, то есть снижать ставку», - резюмировал он.

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