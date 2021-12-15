В среду в Ижевске ожидается потепление до -6 °С и небольшой снег

Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 15 декабря. Рассказываем о погоде на день.

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, днем в Ижевске ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем -6 °С. Ветер южный, 2 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Берегите себя! Хорошего вам дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Скорпионы будут втянуты в бандитские разборки, Тельцы помирятся с бывшим другом, а Весы могут забеременеть

Взяткодательница по делу экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба получила условный срок