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Происшествия15 декабря 2021 3:05

19-летний житель Ижевска подозревается в хищении более 250 000 рублей

За совершенное преступление ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет
Шутова Ирина
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Использовал чужие паспортные данные для получения займа

Использовал чужие паспортные данные для получения займа

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Молодого человека из Ижевска задержали по подозрению в хищении более 250 000 рублей. Об этом сообщает пресс служба МВД по Удмуртии.

По данным следствия, в 2020 году подозреваемый работал в строительной организации. Специализируясь на составлении договоров с физическими лицами. Во время работы он сфотографировал паспорт одной из клиенток и на ее имя заполнил заявку на получение займа на сайте финансовой организации.

После проведения внутренней проверки финансовой организацией было установлено, что ижевчанка, чьи персональные данные указаны в договоре, не имеет отношения к займу. Представитель организации обратился в полицию.

За совершенное преступление законодательством РФ молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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