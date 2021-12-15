38-летний житель Удмуртии ударил знакомого ножом в грудную клетку и шею

Между мужчинами возник конфликт. Фото: pixabay.com

9 декабря 2021 года в 8 час. 30 мин. в с. Пычас Можгинского района было обнаружено тело 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления, обвиняется ранее судимый за угрозу убийством 38-летний местный житель. Об этом сообщает СК России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, во время употребления спиртных напитков между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудную клетку и шею. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы.

Сейчас, по решению суда, обвиняемый заключен под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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