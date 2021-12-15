64 молодые семьи из Удмуртии смогут получить государственную помощь в улучшении жилищных условий в 2022 году

Величина выплаты зависит от количества членов семьи Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии сформирован список молодых семей, которые претендуют на государственную поддержку в улучшении жилищных условий в 2022 году. Данный перечень направлен в Минстрой России. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Удмуртской республики.

Помощь выражается в получении семьей социальной выплаты на приобретение, строительство дома или погашение ипотеки в рамках федеральной программы обеспечения жильем молодых семей.

Величина выплаты зависит от количества членов семьи, а также от норматива стоимости квадратного метра жилья, установленного в муниципальном образовании. Для семей с детьми выплата составляет 35% от расчетной стоимости жилого помещения, для семей без детей – 30%.

Планируется, что в 2022 году помощь будет предоставлена 64 молодым семьям Удмуртии. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 27 миллионов рублей, софинансирование республики составит 30 миллионов рублей.

Принять участие в программе могут молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 полных лет.

Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов напомнил,что в этом году за счет этих средств социальные выплаты получили и улучшили жилищные условия 68 молодых семей. Минимальная сумма сертификата составила –585 тысяч рублей, максимальная – 1 миллион 298 тысяч рублей.

Заявки на участие в программе в 2023 году принимаются в администрациях муниципальных образований до 1 мая 2022 года.

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