103 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Зафиксировано 9 смертей. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 15 декабря в республике выявлено 103 новых случая коронавируса. В числе заболевших 9 детей и 16 человек старше 65 лет. Зафиксировано 9 смертей.

118 человек выздоровели, их выписали.

9 206 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 304 - в состоянии средней степени тяжести, 147– в тяжелом состоянии.

Всего на 15 декабря в Удмуртии зарегистрировано 77 753 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 65 312 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 344 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 659 794 жителя Удмуртии. Из них 486 189 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 113 858 человек.

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