Последние новости Ижевска на утро 15 декабря: смерть после наезда автобуса и повышение зарплат бюджетникам

В Ижевске сегодня ожидается небольшой снег и температура воздуха до -6 °C. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 15 декабря. В столице Удмуртии ожидается -6 °C и небольшой снег. Пока город еще только просыпается, мы предлагаем вам вспомнить самые интересные события прошедшего дня!

Повышение зарплат

Более 12,2 млрд рублей из резервного фонда правительства выделено на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Подробнее

Назначения

Госсовет Удмуртии согласовал назначение четырех вице-премьеров и министра финансов. Подробнее

Автобус убил

60-летний водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь по маршруту, сбил 86-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Подробнее

Прямые авиарейсы

Прямые авиарейсы из Ижевска в Самару и Краснодар откроются в январе 2022 года. Подробнее

Небоскребы

6 «небоскребов» Ижевска с высоты птичьего полета. Перейдя по ссылке в сможете увидеть на видео эту красоту.

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