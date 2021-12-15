На 20% подорожали новогодние салаты в Удмуртии

С ноября 2020 по ноябрь 2021 года инфляция в Удмуртии достигла отметки в 8,5%. Фото: depositphotos.com

С ноября 2020 по ноябрь 2021 года инфляция в Удмуртии достигла отметки в 8,5%. Как сообщает Удмуртстат, это сказалось и на стоимости традиционных новогодних салатов. При расчетах использовались классические рецепты салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой».

«Стоимость минимального набора продуктов, необходимого для приготовления салата «Оливье», в ноябре 2021 года составила 366 рублей (дороже, чем в прошлом году, на 64 рубля, или на 21%)», - говорится в сообщении республиканской статистической службы.

«Оливье» по версии Удмуртстата состоит из следующего набора продуктов: 400 г консервированных огурцов, 380 г зеленого горошка (380г), полкилограмма картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 300 г вареной колбасы, 200 г майонеза и 100 г репчатого лука.

Классическая «Сельдь под шубой» в ноябре текущего года стоила 290 рублей, что на 46 рублей или на 19% дороже, чем в ноябре прошлого года. Для расчета использовался следующий рецепт: 500 г моркови, 500 г свеклы, 500 г картофеля, 200 г майонеза, 200 г репчатого лука, 500 г филе соленой сельди.

«За год в Удмуртии из ингредиентов на салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой» подорожали: свекла столовая – в 1,5 раза, картофель – на 31%, морковь – на 28%, яйца – на 23%, майонез – на 20%, колбаса варёная - на 15%, лук репчатый – на 13%, филе сельди соленой – на 6,4%, консервированные овощи – на 3,5%», - резюмируют в Удмуртстате.

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