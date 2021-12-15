Автовладельцев в Удмуртии начнут штрафовать за воспрепятствование уборке снега

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В Удмуртии будут штрафовать жителей, чьи автомобили препятствуют уборке снега. Депутаты Госсовета республики приняли решение внести соответствующие поправки в региональный закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».

С 1 января 2022 года владелец, оставивший машину во дворе или других общественных местах в осенне-зимний период более чем на неделю, должен будет заплатить штраф: для граждан – от 1,5 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 7 до 15 тысяч рублей; для юрлиц – от 20 до 60 тысяч рублей.

Штраф повторное нарушение: для граждан – от 4 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юрлиц – от 60 до 350 тысяч рублей.

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