Увеличить скидку на оплату ЖКХ для многодетных семей предложили в Госдуме России

Текущее законодательство обязывает российские регионы устанавливать 30%-ную скидку на оплату «коммуналки» для многодетных. Фото: Сергей Грачев

Депутат Государственной Думы России Василий Власов предложил ввести единую федеральную систему скидок на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо Власова на имя главы Минтруда РФ.

«прошу вас оценить целесообразность введения единой федеральной системы скидок на оплату коммунальных услуг для многодетных семей, действующей по принципу «40%-ная скидка — семьям с тремя несовершеннолетними, 50%-ная скидка — семьям с четырьмя несовершеннолетними, 60%-ная скидка — семьям с пятью и более детьми», — говорится в обращении (цитата по RT).

Депутат отметил, что текущее законодательство обязывает российские регионы устанавливать 30%-ную скидку на оплату «коммуналки» для многодетных. Кроме того, региональные власти на свое усмотрение имеют право увеличить скидку для определенных категорий семей; в связи с этим размер скидки может меняться в зависимости от региона проживания.

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