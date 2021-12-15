Два человека пострадали в столкновении грузовиков в Воткинске

ДТП произошло в районе пешеходного перехода у автобусной остановки. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 14 декабря, около 11:32, у дома № 208 по улице Азина в Воткинске произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 25-летний водитель грузовика «Isuzu» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовиком «Mercedes Actros» с полуприцепом под управлением 46-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Isuzu» и его пассажир – 43-летний мужчина, получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в ведомстве.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Судя по фотографии, ДТП произошло в районе пешеходного перехода у автобусной остановки.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, а также необходимый боковой интервал. При приближении к пешеходному переходу необходимо сбросить скорость и быть готовым к полной остановке транспортного средства.

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