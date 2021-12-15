9 млн рублей скрыло от налоговой службы предприятие в Ижевске

Расследование продолжается. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении руководства одного из предприятий города. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, предприятие скрыло от налоговой службы денежные средства и имущество, за счет которых должны были взыскиваться налоги, сборы и страховые взносы.

«Несмотря на принятые налоговым органом меры к принудительному взысканию задолженности, руководство завода направляло своим контрагентам письма о проведении взаимозачетов, минуя счета предприятия, скрыв таким образом от принудительного взыскания более 9 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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