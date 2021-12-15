Сотрудник колонии в Удмуртии получил условный срок за передачу осужденным запрещенных предметов

Мужчина за взятки регулярно передавал осужденным запрещенные на территории исправительного учреждения предметы. Фото: Сергей Грачев

Бывшего сотрудника одного из учреждений ФСИН в Можге приговорили 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать определенные должности. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, мужчина за взятки регулярно передавал осужденным запрещенные на территории исправительного учреждения предметы.

Отмечается, что преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ совместно с подразделением собственной безопасности регионального УФСИН по республике.

Напомним, бывшего начальника одного из учреждений УФСИН в Удмуртии подозревают в мошенничестве в крупном размере.

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