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Происшествия15 декабря 2021 10:03

Сотрудник колонии в Удмуртии получил условный срок за передачу осужденным запрещенных предметов

Также ему запрещено занимать определенные должности
Дмитрий Коренев
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Мужчина за взятки регулярно передавал осужденным запрещенные на территории исправительного учреждения предметы. Фото: Сергей Грачев

Мужчина за взятки регулярно передавал осужденным запрещенные на территории исправительного учреждения предметы. Фото: Сергей Грачев

Бывшего сотрудника одного из учреждений ФСИН в Можге приговорили 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать определенные должности. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, мужчина за взятки регулярно передавал осужденным запрещенные на территории исправительного учреждения предметы.

Отмечается, что преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ совместно с подразделением собственной безопасности регионального УФСИН по республике.

Напомним, бывшего начальника одного из учреждений УФСИН в Удмуртии подозревают в мошенничестве в крупном размере.

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