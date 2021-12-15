213 пешеходов сбили в Ижевске в 2021 году

Более половины наездов произошли на пешеходных переходах. Фото: архив КП

С начала 2021 года в Ижевске произошло 213 наездов на пешеходов, сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии. Для восьми пешеходов наезд закончился смертью, 208 человек получили травмы.

«Из них больше половины дорожно-транспортных происшествий совершены на пешеходных переходах, в которых 5 человек погибли, 121 - получили травмы. В темное время суток доля наездов на пешеходов составляет 28%», - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция призывает граждан быть внимательными на дороге, передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, и лишь при их отсутствии – по обочинам. Дорогу следует переходить по пешеходным переходам, при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин, убедившись в своей безопасности. При движении в темное время суток важно использовать светоотражающие элементы.

Водителей призывают заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и проявлять особую осторожность в местах вероятного появления детей на дороге. Кроме того, необходимо с ответственностью относиться к выбору места остановки и стоянки вблизи пешеходных переходов.

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