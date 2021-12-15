Спортивные клубы Удмуртии на три года освободили от уплаты налога на имущество

Воспользоваться льготой в Удмуртии смогут 109 организаций. Фото: pixabay.com

Накануне, 14 декабря, депутаты Госсовета Удмуртии внесли правки в закон «О налоге на имущество организаций». Согласно внесенным изменениям, субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, на три года освобождены от уплаты налога на имущество. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Воспользоваться льготой в Удмуртии смогут 109 организаций, включенных в Единый реестр субъектов МСП и зарегистрированных на территории региона», - говорится в сообщении.

Льгота распространяется на объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, и предоставляется за налоговые периоды 2021, 2022 и 2023 годов.

По словам главы Минспорта Удмуртии Александра Варшавского, в связи с пандемией у многих спортивных организаций возникли трудности, в основном финансового характера. Министр считает, что эти организации нуждаются в поддержке со стороны государства.

«Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространять действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года», - сообщили в пресс-службе Госсовета.

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