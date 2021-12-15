Кто приехал на праздник к Тол Бабаю и как прошло открытие зимнего сезона в парке Горького в Ижевске?

Усадьба Тол Бабая в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

11 декабря сказочные герои со всей России приехали на фестиваль в усадьбу Тол Бабая в Удмуртии. Наш журналист Дарья Прозорова вышла с праздника с прямой трансляцией и привезла в студию радио «КП»-Ижевск (12+, 107,6 FM) много эмоций и интересных фактов:

- кто именно приехал в гости к Деду Морозу из Удмуртии в этом году?

- как прошло открытие, что больше всего запомнилось?

- сколько стоит входной билет?

А в парке Горького в Ижевске впервые за 40 лет появился ледовый каток! Журналист Алёна Михайлова присутствовала на торжественном открытии 11 декабря и вышла в прямой эфир. В эфире радио она рассказала:

- как прошел праздник?

- сколько стоит вход на каток?

- какие развлечения были в парке в прошлом веке?

Послушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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