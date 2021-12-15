Механическая рука из Удмуртии отхлестала Артемия Лебедева по лицу в прямом эфире

За деньги Артемию Лебедеву можно было «дать леща». Фото: скриншот видео с канала «Артемий Лебедев»

Команда из Удмуртии изобрела инструмент, при помощи которого известные личности могут монетизировать хейт в свой адрес. Механическая рука (так называемый «шлепатель») выполняет одну единственную функцию – бьет человека по лицу. О нестандартном изобретении рассказал глава компании Simkomat (Симкомат) Артем Субботин на своей странице в Facebook (Фейсбук).

«На помощь к нам пришли Арсений Сентиаков и Николай Пантелеев со своей командой, кто не знает – это прообраз «Ижевск Дайнемикс» и Илона Маска в одном лице. Парни через пару недель (вру, месяцев) представили прототип – «Адское возмездие Армагеддона». Правда, один из идейных вдохновителей Михаил Санников предложил переименовать в более привычное русскому уху «шлепатель», так и сделали», - говорит он.

После этого создатели предложили тест-драйв изобретения рэперу Моргенштерну, журналистке Ксении Собчак и дизайнеру Артемию Лебедеву. От первых двоих поступил отказ.

«Обратившись к последнему в списке, но не наших сердцах, Артемию Андреевичу, – получили только один уточняющий вопрос: «Нужно ли крепить электроды на сосках?» Услышав отрицательный ответ, Артемий с грустью в голосе согласился», – рассказывает Артем Субботин.

Механическая рука от души отхлестала Артемия по лицу во время стрима на YouTube. Стоимость одной пощечины - 10 000 рублей.

На протяжении трех часов трансляции зрители отправляли деньги за пощечины. Артемий получил от «шлепателя» более 30 ударов, заработав, таким образом, более 300 000 рублей.

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