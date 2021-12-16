Племянник украл у дяди с карты более 70 тысяч рублей в Ижевске

Племянник украл деньги с карты дяди. Фото: pixabay.com

В Ижевске молодого человека обвиняют в краже более 70 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, в полицию обратился 57-летний горожанин, который обнаружил списание со своей банковской карточки.

Полицейские задержали 26-летнего племянника потерпевшего. Установлено, что тот давал ему свою карточку для покупки продуктов. А тот воспользовался картой для своих нужд, в том числе и на погашение долга.

Пропажу денег дядя обнаружил только через месяц – смс-оповещения у него не были подключены. Ему просто не хватило денег на оплату очередной покупки.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража с банковского счета». Молодой человек находится под подпиской о невыезде. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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