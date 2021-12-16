17 декабря на главной елке Ижевска зажгут новогодние огни

Такой главная елка Ижевска была в 2020 году. Архив редакции

Огни на главной новогодней елке Ижевска зажгутся уже завтра, 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Горожан и гостей столицы ждут на площади в 17:00. Для них запланирована игровая программа с героями сказки «Двенадцать месяцев» - будут конкурсы, игры, сюрпризы.

Открытие остальных новогодних елок в районах Ижевска намечено на субботу, 18 декабря. Начало праздников в 16:00.

«В Летнем саду огни на елке зажгут Дед Мороз и Снегурочка. Горожан ждут веселые конкурсы с подарками, песни, хороводы и новогодние танцы. Любители льда смогут «потанцевать» на дискотеке на коньках с 17:00», - говорится в сообщении ведомства.

Праздничные программы пройдут в парке Кирова, в парке Космонавтов, в Рябиновом сквере, в сквере Оружейника Драгунова, на площадке у ТРК «Столица», во дворе домов по ул. Ленина, 154-156.

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