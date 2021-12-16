105 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

6 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 16 декабря в республике выявлено 105 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 13 детей и 25 человек старше 65 лет. Зафиксировано 6 смертей.

198 человек выздоровели, их выписали.

9 129 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 295 - в состоянии средней степени тяжести, 134 – в тяжелом состоянии.

Всего на 16 декабря в Удмуртии зарегистрировано 77 858 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 65 510 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 350 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 660 779 жителей Удмуртии. Из них 488 955 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 114 020 человек.

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