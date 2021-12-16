Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 декабря 2021 6:35

В столкновении «Рено» с «Газелью» в Башкортостане погибли житель Удмуртии и его пассажирка

Обоим было по 28 лет
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель «Газели» госпитализирован. Фото: УГИБДД по РБ

Водитель «Газели» госпитализирован. Фото: УГИБДД по РБ

В ночь с 15 на 16 декабря, после полуночи, на 25-километре автодороги «Дюртоли – Нефтекамск» в Дюртолинском районе Башкортостана произошло ДТП с двумя погибшими. Как сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД, автомобиль Renault, за рулем которого находился 28-летний житель Удмуртии, столкнулся с грузовиком «ГАЗ» под управлением 58-летнего жителя Уфы.

Фото: УГИБДД по РБ

Фото: УГИБДД по РБ

«В результате столкновения водитель «Renault» и его 28-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Второй водитель госпитализирован», - говорится в сообщении.

Выясняются причины и обстоятельства аварии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

105 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Последние новости Ижевска на утро 16 декабря: «шлепатель» для Артемия Лебедева, столкновение грузовиков и сокрытие 90 млн рублей от налоговой