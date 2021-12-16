Водитель иномарки пострадал после столкновения с «КамАЗом» в Удмуртии

Авария произошла в Алнашском районе. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 15 декабря, около 08:53, на 45-м километре участка федеральной трассы в Алнашском районе Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 44-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с «КамАЗом» с 46-летнем мужчиной за рулем.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля «KIA RIO» получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция МВД по Удмуртии просит водителей двигаться с максимально низкой скоростью и исключить опасные и резкие маневры.

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