Ледяной дождь ожидается в Удмуртии до конца дня

Фото: пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии

Сегодня, 16 декабря, Удмуртии ожидается ледяной дождь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

«По информации Удмуртского Гидрометцентра, сегодня, 16 декабря, до конца дня в регионе ожидается ледяной дождь», - говорится в сообщении ведомства.

Водителей и пешеходов просят быть осторожнее.

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