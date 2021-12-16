13 единиц техники получило МЧС Удмуртии в 2021 году

До конца года планируется поставка еще 2 единиц на сумму 30 млн рублей. Фото: МЧС по УР

В текущем году Главное управление МЧС по Удмуртии получило 13 единиц техники на общую сумму 90 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, до конца года планируется поставка еще 2 единиц на сумму 30 млн рублей.

«Сегодня [16 декабря] состоялось вручение сертификатов на новейшие пожарные автоцистерны. Спецтехника поступила на вооружение пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы Можги, Кизнера, Увы и Ижевска», - говорится в сообщении.

Также в течение 2021 года получено пожарно-техническое оборудование на общую сумму 7,3 млн. рублей.

Отмечается, что 3 единицы высвобождаемой техники передали добровольным пожарным бригадам в Сарапульском и Киясовском районах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Экс-пожарный из Ижевска рисует портреты аэрографом

Ледяной дождь ожидается в Удмуртии до конца дня