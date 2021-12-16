Гордума Ижевска приняла бюджет на 2022 год

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Депутаты городской думы столицы Удмуртии утвердили городской бюджет на 2022 год. Документ прошел публичные слушания, детально обсуждался на профильных комиссиях, а также на согласительной комиссии.

Доходная часть бюджета в следующем году составит 14 287 млн руб., из них 7 871 млн руб. — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов и 6 416 млн - собственные доходы города. Таким образом, уровень межбюджетных трансфетов на 2022 год составил большую часть бюджета Ижевска.

Бюджетный дефицит – 392 млн рублей - частично обеспечат переходящими остатками по проекту «Большой ремонт».

Значительные финансовые средства направят на социальную сферу – зарплаты учителям, охрану школ и детских садов, горячее питание школьников и др.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что из городских средств 1,5 млрд рублей выделят на благоустройство территорий и содержание дорог. Также заложены средства на завершение строительства детской школы искусств № 3 в микрорайоне Столичный, реконструкцию подземных переходов, строительство новых социальных объектов, продолжение проекта «Большой ремонт» и другие расходы.

По словам председателя городской думы Фарита Губаева, депутаты отнеслись к формированию бюджета и выделению средств со всей серьезностью.

«Согласно наказам избирателей, на 31 млн руб. были увеличены суммы, выделяемые на ремонт социальных учреждений. Также дополнительно выделены средства районам города на обустройство в частном секторе контейнерных площадок. Кроме этого, активно продолжаем развивать спорт. В бюджет следующего года включены 2 млн рублей - расходы на проектирование школы мотоспорта в Ленинском районе Ижевска”, - отметил он.

В следующем году продолжится реализация проекта ремонта тротуаров «Пешеходный Ижевск». Кроме того, буден дан старт новому проекту комплексного благоустройства территорий детских садов «Территория детства».

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