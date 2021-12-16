Прямая линия с главой Удмуртии Александром Бречаловым пройдет 17 декабря

Сообщения от фейковых аккаунтов рассматриваться не будут. Фото: Сергей Грачев

Завтра, 17 декабря, глава Удмуртии Александр Бречалов проведет прямую линию с жителями республики. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице «ВКонтакте»

«Постараюсь по максимуму ответить на ваши самые разные вопросы: острые, сложные, личные. Обсудим и темы, которые я предпочитаю обычно не комментировать. В общем, будет открытый разговор», - заявил глава региона.

Вопросы принимаются в личные сообщения во «ВКонтакте», в комментарии под постом с видеообращением, а также по телефонам 57-10-08 и 57-10-09. По словам главы республики, сообщения от фейковых аккаунтов рассматриваться не будут.

Трансляция будет вестись социальных сетях Александра Бречалова, а также на площадках «Комсомольской правды» - Ижевск и портала IZHLIFE. Начало – в 10:00.

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