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Звезды16 декабря 2021 12:28

YouTube удалил канал RT DE в день запуска телевещания

Новый немецкоязычный телеканал открылся 16 декабря
Дмитрий Коренев
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Фото: RT

Фото: RT

Сегодня, 16 декабря, запустился новый телеканал RT DE, на котором будут транслироваться новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке. Как сообщает RT, в день запуска телевещания YouTube удалил аккаунт канала.

«Но нам не страшно. Мы готовы ко всему», — написала в Telegram руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Отмечается, что смотреть эфир по-прежнему можно в стриме de.rt.com/LiveTV.

RT на немецком запустили еще в 2014 году онлайн и в соцсетях. Утверждается, что на текущий момент RT DE — лидер среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние 12 месяцев.

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