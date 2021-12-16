Сторож спортивной школы в Ижевске украл инвентарь на сумму 72 тысячи рублей

Инвентарь нашли и изъяли, чтобы вернуть в спортивную школу. Фото: pixabay.com

В дежурную часть УМВД по Ижевску обратился директор одной из городских спортивных школ. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, кто-то украл из школьной подсобки металлический инвентарь на сумму 72 тысячи рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска УМВД России по г. Ижевск удалось установить причастность к краже 29-летнего сторожа спортивной школы. При этом подозреваемый первоначально пытался скрыть следы преступления, утверждая, что в ночь совершения хищения якобы видел вблизи охраняемого им объекта подозрительный автомобиль», - говорится в сообщении.

Похищенное мужчина вывез на заказанном автомобиле такси и сдал в пункт приема металлов, выручив 3,5 тысячи рублей.

Инвентарь нашли и изъяли, чтобы вернуть в спортивную школу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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