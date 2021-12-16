Строитель-мошенник в Удмуртии втирался в доверие к женщинам и исчезал с предоплатой

Одна из потерпевших отдала ему предоплату за строительство дома на садовом участке, другая – за ремонт кровли. Фото: pixabay.com

В Завьяловском районе задержан 43-летний неработающий местный житель. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, его подозревают в серии мошеннических действий в сфере ремонтно-строительных работ. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

«По версии следствия, подозреваемый размещал в сети Интернет объявления о предоставлении услуг в сфере ремонтно-строительных работ. Войдя в доверие к обратившимся к нему гражданам, злоумышленник брал предоплату за планируемые работы и создавал видимость их выполнения», - говорится в сообщении.

В дальнейшем мужчина прекращал работы и переставал выходить на связь с клиентами. Похищенные деньги он тратил на личные нужды.

Установлена причастность подозреваемого к трем фактам мошеннических действий. Одна из потерпевших отдала ему предоплату за строительство дома на садовом участке, другая – за ремонт кровли. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 400 000 рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по части 2, 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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