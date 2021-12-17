17 декабря в Ижевске пасмурно, мокрый снег и небольшой минус

Днем в Ижевске ожидается снег с дождем.
Фото: Диля Ахмадишина
Позитивного зимнего дня, Ижевск! «Комсомолка» расскажет о погоде на 17 декабря.
По прогнозу Гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем пасмурно, дождь со снегом и около -1… -3 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
Ночью пасмурно, небольшой снег и - 4 градуса. Ветер западный 1-2 метра в секунду.
Атмосферное давление днем, по прогнозам ЯндексПогоды, составит 747 мм ртутного столба, влажность воздуха – 93%, магнитное поле спокойное.
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