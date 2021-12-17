Угнал в шутку, а дело завели реальное: предпринимателю из Удмуртии грозит пять лет лишения свободы

Шутнику-предпринимателю грозит реальный срок лишения свободы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

История с нешуточным финалом произошла в селе Шаркан. 35-летний местный житель приехал в автосервис и оставил автомобиль «Дэу» с ключами в замке зажигания у входа в помещение. Некоторое время спустя он обнаружил, что машина исчезла.

Мужчина обратился в полицию и прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пропавшее авто в 300 метрах от автосервиса. Ключ зажигания и все личные вещи заявителя были на месте. Мистика? Стражи правопорядка так не думали и, расследовав дело по горячим следам, выяснили, что угон совершил местный индивидуальный предприниматель.

Полицейским подозреваемый сообщил, что не хотел ничего плохого и, отогнав автомобиль от автосервиса, просто подшутил над своим знакомым. Попытку розыгрыша дознаватель и пострадавший оценили по достоинству, возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Бизнесмену грозит до 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Строитель-мошенник в Удмуртии втирался в доверие к женщинам и исчезал с предоплатой

Благотворительная ярмарка в рамках акции «Белый цветок» пройдет в Ижевске 19 декабря