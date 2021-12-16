Благотворительная ярмарка в рамках акции «Белый цветок» пройдет в Ижевске 19 декабря

Приобрести подарок для своих близких к Новому году и оказать неоценимую помощь нуждающимся детям можно на благотворительной ярмарке 19 декабря. Фото: udmedu.ru

19 декабря в Михаило-Архангельском кафедральном соборе состоится ярмарка в рамках акции «Белый цветок». Вырученные средства пойдут на помощь тяжелобольным детям.

В 10:00 в нижнем храме собора начнется ярмарка. На ней будут представлены поделки в виде белых цветков, которые можно приобрести в память о добром деле. Более того, на ярмарке будут представлены сувениры из творческих мастерских города, изделия инклюзивных мастерских «Да! Могу!» и исправительных колоний ФСИН.

Не успеваете прийти на ярмарку? Пожертвования можно сделать и на официальном сайте акции «Белый цветок». Там же можно узнать и про детей, которые нуждаются в помощи.

До начала ярмарки пройдет праздничная литургия и награждение победителей конкурса эссе «Что такое Милосердие?», в котором принимали участие школьники Ижевска.

В рамках ярмарки пройдут концерты детских творческих коллективов Ижевска. На территории храма действует обязательный масочный режим.

Напомним, акция началась 25 ноября 2021 года.

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