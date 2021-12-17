Ученые из Удмуртии разработали защиту для снайперов: они предложили несколько вариантов камуфляжной муфты

Изобретение поможет снайперам быть более точным при стрельбе. Фото: www.pexels

Авторская группа ученых Института механики УдмФИЦ УрО РАН разработала несколько вариантов муфты, которые защитят руки снайперов от обморожения, а еще сохранят тепло при длительном выжидании и прицеливании.

В описании патента на изобретение говорится, что «при длительном выжидании и прицеливании в морозную погоду у снайпера переохлаждается рабочая рука, и сильнее всего стреляющий указательный палец. В нем появляется чувство ломоты и боли, мягкие ткани этого пальца, включая подушечку, теряют тактильную чувствительность и эластичность».

Благодаря изобретению, существенно повысится точность стрельбы на морозе, при снегопаде и сильном ветре. Еще одной особенностью новой защиты является наличие специальной полости, в которую отводятся стреляные гильзы, повышая качество маскировки стрелка. Об этом сообщает УдмФИЦ УрО РАН.

Защитные муфты, разработанные учеными Удмуртии, также могут использоваться для защиты рук железнодорожных рабочих и представителей других профессий, которые работают в условиях низких температур.

Отметим, что работа над тепловизорными исследованиями человека в сфере стрелкового оружия начались много лет назад. Один из соавторов защиты доктор медицинских наук, профессор Александр Ураков рассказал, что на эти разработки его вдохновила встреча со знаменитым конструктором Михаилом Калашниковым и его сыном. Кроме этого, вопрос о помощи военнослужащим обсуждалась и на мировом уровне.

«В одном из выступлений президента Европейской ассоциации термологов Джеймса Мерсера во Франкфурте обсуждалась проблема неустойчивости пальцев рук и обморожений у военнослужащих, прежде всего женщин», — сообщил ученый.

В институте также подчеркнули, что кроме Александра Уракова, в авторскую группу также входят директор УдмФИЦ, Михаил Альес, руководитель Института механики УдмФИЦ УрО РАН, профессор Вячеслав Дементьев, старший научный сотрудник отдела моделирования и синтеза технологических структур Института механики УдмФИЦ УРО РАН Александр Чуркин и ряд других ученых.

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