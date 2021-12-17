107 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

8 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 17 декабря в республике выявлено 107 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 21 ребенок и 20 человек старше 65 лет. Зафиксировано 8 смертей.

181 человек выздоровели, их выписали.

9 071 человек находится в удовлетворительном состоянии, 274 - в состоянии средней степени тяжести, 131 – в тяжелом состоянии.

Всего на 17 декабря в Удмуртии зарегистрировано 77 965 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 65 691 человек выздоровел. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 358 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 662 514 жителей Удмуртии. Из них 491 796 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 114 611 человек.

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