Глава Удмуртии Александр Бречалов об отстранении непривитых учителей от работы: «Это крайняя мера»

Руководителям школ и детских садов поручено проводить личную работу и предлагать непривитым сотрудникам поддержку. Фото: Амир Закиров

Сегодня, 17 декабря, Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямой линии прокомментировал отстранение непривитых учителей от работы. Соответствующий вопрос задала директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова. По его словам, у руководства республики нет другого выхода.

«Мне пришло сообщение в довольно жесткой форме: «Почему на уроки пускают педагога, который не вакцинировался?». И как мне реагировать? Это дети. Хочу обратиться к педагогам и воспитателям. Мы очень ценим ваш труд, и, если у вас есть сомнения, основанные на здоровье, мы готовы вас дополнительно обследовать, чтобы подвести к вакцинации. Мы очень не хотим ситуации с отстранением, это крайняя мера, но в настоящее время, пока не сформируется иммунная прослойка, поступить иначе не можем. У нас другого выхода сейчас нет», - заявил он.

Глава Удмуртии отметил, что руководителям школ и детских садов поручено проводить личную работу и предлагать непривитым сотрудникам поддержку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил трех вице-премьеров

Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Никаких ботов мы не содержим»