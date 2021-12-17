Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил трех вице-премьеров

Кандидатуры ранее согласовал Госсовет республики. Фото: Диля Ахмадишина

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указы о назначении трех вице-премьеров и одного вице-премьера, чьи кандидатуры ранее согласовал Госсовет республики. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте главы и правительства региона.

«С 16 декабря на должности вице-премьеров назначены Татьяна Чуракова, Ольга Абрамова и Евгений Поздеев. Роман Ефимов стал исполняющим обязанности вице-премьера», - пишет издание.

Напомним, Татьяна Чуракова ранее руководила министирством социальной политики и труда, отныне она будет курировать работу Минсоцполитики и Минобрнауки республики. Евгений Поздеев ранее был и.о. руководителем управления госнадзора, после назначение будет курировать Минстрой и Миндортранс. Ольга Абрамова совмещала посты вице-премьера и министра сельского хозяйства, теперь эти должности разделены.

В ведении Романа Ефимова, до настоящего времени руководившего региональным центром закупок, будет работа Минфина и Минимущества.

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