Глава Удмуртии Александр Бречалов: «Никаких ботов мы не содержим»

Фото: скриншот с прямой линии

Сегодня, 17 декабря, в ходе прямой линии Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал информацию, согласно которой его администрация финансирует ботов, которые пишут хвалебные комментарии под его постами в социальных сетях. В ответ на соответствующий вопрос директора медиагруппы «Центр» Анастасии Власовой глава региона заявил, что подозрительные позитивные комментарии блокируются точно так же, как негативные.

«Никаких ботов мы не содержим. Вчера действительно, когда вышел пост о прямой линии, начали сыпаться невпопад какие-то очень-очень позитивные комментарии. Их блокировали так же, как и с другой стороны. У нас никаких ботов нет, а зачем? Вся дискуссия со мной», - подчеркнул Бречалов.

По его словам, блокируют только тех, кто ведет неконструктивный диалог, распространяет фейковую информацию, переходит на оскорбления и занимается откровенной провокацией.

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