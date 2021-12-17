Александр Бречалов призвал застройщиков вложиться в реконструкцию Генеральского дома в Ижевске

уже проведены переговоры с потенциальными меценатами, готовыми начать пополнение Фонда уже в ближайшие две недели. Фото: архив КП

Глава Удмуртии Александр Бречалов, в ходе прямой линии отвечая на вопрос директора медиагруппы «Центр» Анастасии Власовой о судьбе Генеральского дома в Ижевске, призвал застройщиков вложиться в реконструкцию исторического объекта. Для этого еще в октябре текущего года был создан специальный фонд.

«Я обращаюсь сейчас к строительным компаниям, работающим в Ижевске и Завьяловском районе. Вам грех жаловаться на судьбу - главными бенефициарами изменений, которые происходят в Ижевске, являетесь вы. Есть Фонд развития города Ижевска - формируйте его, здесь вы вкладываете в себя и в каком-то смысле благодарите жителей, которые покупают ваши квартиры», - заявил Бречалов.

По словам градоначальника Олега Бекмеметьева, уже проведены переговоры с потенциальными меценатами, готовыми начать пополнение Фонда уже в ближайшие две недели. Проектно-сметную документацию на реконструкцию исторического здания планируют подготовить в 2022 году.

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