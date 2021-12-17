Александр Бречалов рассказал о возможности реконструкции главного корпуса Оружейного завода в Ижевске

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Предварительно, главный корпус Оружейного завода в Ижевске возможно реконструировать. Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе прямой линии заявил Глава Удмуртии Александр Бречалов, отвечая на вопрос директора медиагруппы «Центр» Анастасии Власовой.

«Предварительно, те, кто сейчас занимаются этой работой, сообщают нам позитивные новости. Но я, обжегшись уже на 50-метровом бассейне, когда мы три раза заключали соглашения, все же хочу дождаться документа. Вас, Анастасия, лично пригласим. Есть большой процент, что его можно реконструировать; на будущий год мы уже заложили средства и на разработку концепции, и на проектно-сметной документации», — заявил Глава.

По словам Бречалова, в случае завершения подготовки проектно-сметной документации в 2023 году Удмуртия подаст документы для включения в федеральную адресную инвестпрограмму. Для реконструкции здания потребуется несколько миллиардов рублей.

Напомним, в последние десятилетия историческое задние находится в плачевном состоянии и постепенно разрушается. В июле 2018 года в здании произошел пожар, в результате которого с башни рухнул металлический шпиль. Осенью 2019 года советник Александра Бречалова Владислав Правдзинский сообщил о планах отдать бизнесу большую часть реконструированного корпуса. Сам Бречалов ранее заявлял, что на реконструкцию объекта потребуется порядка 2,5 - 4 млрд руб. Планировалось разработать проектно-сметную документацию с целью войти в федеральную инвестиционную программу.

В конце сентября стало известно, что исследованием главного корпуса оружейного завода на предмет возможности реконструкции займется компания из Ростова-на-Дону.

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