Александр Бречалов: «Сейчас мой дом скорее в Удмуртии»

Александр Бречалов возглавляет Удмуртию с апреля 2017 года. Фото: Сергей Грачев
Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямой линии ответил на вопрос директора медиагруппы «Центр» Анастасии Власовой о том, какое место он может на данный момент назвать домом – Москву или Ижевск.
«Честно скажу – уже больше дом здесь [в Удмуртии]. И потому, что я в прямом живом контакте с жителями и со своей командой, и потому, что – скажу странную вещь - здесь намного комфортнее», - рассказал он.
Напомним, Александр Бречалов возглавляет Удмуртию с апреля 2017 года.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Александр Бречалов призвал застройщиков вложиться в реконструкцию Генеральского дома в Ижевске
107 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки