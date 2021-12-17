Александр Бречалов: «Сейчас мой дом скорее в Удмуртии»

Александр Бречалов возглавляет Удмуртию с апреля 2017 года. Фото: Сергей Грачев

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе прямой линии ответил на вопрос директора медиагруппы «Центр» Анастасии Власовой о том, какое место он может на данный момент назвать домом – Москву или Ижевск.

«Честно скажу – уже больше дом здесь [в Удмуртии]. И потому, что я в прямом живом контакте с жителями и со своей командой, и потому, что – скажу странную вещь - здесь намного комфортнее», - рассказал он.

Напомним, Александр Бречалов возглавляет Удмуртию с апреля 2017 года.

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