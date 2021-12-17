В Правительстве Удмуртии возьмут проблему организации общественного транспорта в Ижевске на особый контроль

На маршруте №40 сегодня была проведена проверка. Фото: архив КП

Сегодня, 17 декабря, в ходе прямой линии с Главой Удмуртии Александром Бречаловым директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова озвучила ряд вопросов, касающихся организации общественного транспорта в Ижевске. Вопросы были сформированы на основе жалоб горожан, недовольных долгим ожиданием автобусов, а также их переполненностью. Подключенный к эфиру градоначальник Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию.

«Очень много нареканий по ряду маршрутов. Самый «горячий маршрут у нас - №40, а вообще это маршруты №22, №26, №28, №29. Сегодня [17 декабря] мы отработали с 7:00 до 12:00 по маршрутам №40 и в каждодневном режиме сейчас будем все маршруты отслеживать. Маршрут №40 соблюдает график, однако есть два больших выпада по времени. В 9:15 жители были вынуждены ждать автобус 15 минут. Мы передали эти выпады руководству «ИПОПАТ», чтобы они обеспечили более равномерную подачу», - отчитался городской Глава.

Глава республики поручил Председателю Правительства Ярославу Семенову взять эту проблему на личный контроль и встретиться с руководителями транспортных компаний.

«Я прочитал все сообщения на эту тему и там не 15 минут - там и по 40 минут [задержки автобуса] встречаются, и была ситуация, когда автобус пришел битком и ребенок пошел пешком. Понимаю, что проблемы есть и с кондукторами, но мы переводим эту проблему в режим еженедельного контроля и еженедельных совещаний», - заявил Бречалов.

Также Глава Удмуртии призвал Главу Ижевска и министра транспорта республики принять участие в круглом столе на тему общественного транспорта, который пройдет на следующей неделе на площадке медиагруппы «Центр».

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