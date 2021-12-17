4 человека пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Ижевске

Автомобиль виновника ДТП поместили на спецстоянку. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 16 декабря, около 13:16, на пересечении улиц 9 Января и 10 лет октября в Ижевске произошла дорожная авария с четырьмя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, пьяный 38-летний водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем «Рено Дастер» под управлением 59-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «KIA RIO», его пассажир – 36-летний мужчина, водитель автомобиля «Рено Дастер» и его пассажир, 53-летняя женщина, получили травмы», - говорится в сообщении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В отношении виновника ДТП составили административный протокол. Автомобиль поместили на спецстоянку.

УГИБДД по Удмуртии напоминает: за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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