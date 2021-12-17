10-балльные пробки зафиксировали в Ижевске вечером 17 декабря

Дорожная ситуация по состоянию на 18:10 17 декабря. Фото: Яндекс.Карты

17 декабря в районе 17:00-18:00 на фоне снегопада Ижевск сковали десятибалльные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, к 18:10 этот показатель снизился до девяти баллов. Движение затруднено по улицам Холмогорова и 50 лет ВЛКСМ (в обе стороны от Удмуртской до Тарасова), 10 лет Октября (от Пушкинской до Удмуртской и от общежитий УдГУ до Удмуртской), Кирова, Удмуртской, Советской, Ленина, Карла Маркса и других.

«На дорогах пробочный ад», - сообщает наша читательница Ирина.

По данным Яндекс.Карт, в городе зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия.

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