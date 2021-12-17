Резкое похолодание придет в Удмуртию к середине следующей недели

Как долго продержится мороз – неизвестно. Фото: unsplash.com
Брр! После очень снежных дней в Ижевск придут морозы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского гидрометцентра.
«По предварительному прогнозу, к середине следующей недели жителей Удмуртии ждет резкое похолодание», – сообщили синоптики.
В ночные часы столбик термометра упадет до -24..-29 °С. Существенных осадков не ожидается.
Как долго продержится мороз – не уточняется. По данным ЯндексПогоды, к воскресенью, 26 декабря, может вновь потеплеть. Такие перепады температур не для всех проходят бесследно. Как «погодные качели» влияют на людей и что с этим делать, читайте здесь.
Морозных дней будет не так много
Фото: Яндекс
А мы уже знаем, какая погода будет в Ижевске в эти выходные. Делимся и с вами по ссылке.
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