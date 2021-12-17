Резкое похолодание придет в Удмуртию к середине следующей недели

Как долго продержится мороз – неизвестно. Фото: unsplash.com

Брр! После очень снежных дней в Ижевск придут морозы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского гидрометцентра.

«По предварительному прогнозу, к середине следующей недели жителей Удмуртии ждет резкое похолодание», – сообщили синоптики.

В ночные часы столбик термометра упадет до -24..-29 °С. Существенных осадков не ожидается.

Как долго продержится мороз – не уточняется. По данным ЯндексПогоды, к воскресенью, 26 декабря, может вновь потеплеть. Такие перепады температур не для всех проходят бесследно. Как «погодные качели» влияют на людей и что с этим делать, читайте здесь.

Морозных дней будет не так много Фото: Яндекс

А мы уже знаем, какая погода будет в Ижевске в эти выходные. Делимся и с вами по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Экс-пожарный из Ижевска рисует портреты аэрографом

- Спецпроект «Комсомольской правды»: Подарки на Новый год 2022 в Ижевске