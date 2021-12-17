Погода в Ижевске на выходные 18-19 декабря 2021: тепло и снежно

К середине недели в Удмуртию могут прийти морозы. Фото: unsplash.com

За окном – снег, в душе – новогоднее настроение, впереди – долгожданные выходные! Конечно, до главного праздника ждать еще две недели, но и ближайшие дни можно провести очень интересно.

Чтобы вы могли распланировать свои поездки и одеться по погоде, предлагаем посмотреть наш прогноз на субботу и воскресенье.

Итак, выходные в Ижевске будут довольно теплыми. Как сообщил Удмуртский гидрометцентр, в республике сохранится температурный фон выше климатических норм.

Ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит -4..-9 °С.

В субботу, 18 декабря, дневная температура составит -2..-7 °С, пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 19 декабря, пройдет небольшой и умеренный снег. Днем температура воздуха окажется в пределах -4..-9 °С.

Прогноз от ЯндексПогоды Фото: Яндекс

А вот понедельник, 20 декабря, обещает быть ну очень снежным. Однако уже в четверг, 23 декабря, довольно теплые -7 °С днем могут смениться морозными -22 °С. Следите за прогнозом, одевайтесь теплее и не болейте!

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